Реліз ексклюзиву заплановано на 2 жовтня.

Студія Sucker Punch представила колекційне видання пригодницького екшену Ghost of Yotei, продовження Ghost of Tsushima. Набір вийшов багатим і обійдеться в 250 доларів.

У коробці опиниться маска Привида, яку носить головна героїня Ацу, а також пояс з іменами шістьох злочинців, які вбили її сім'ю. Вклали туди і репліку цуби, гарди її катани, прикрашеної двома вовками-близнюками, символом сім'ї, куваної її батьком.

Додатково в наборі мішечок із монетами та інструкції до настільної гри на спритність Zeni Hajiki, яка з'явиться і всередині Ghost of Yotei. А ще збірна паперова модель дерева гінкго з фігуркою вовка біля підніжжя і набір карток з артами по грі.

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Усе це доповнюється бонусами за передзамовлення, контентом із цифрового делюксу і, звісно, цифровою копією самої гри.

Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2 жовтня. Гра стане ексклюзивом для Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що розробники Ghost of Yotei розповіли про нелінійний сюжет у грі. У Ghost of Yotei гравці будуть переслідувати групу воїнів, відомих як Шістка Йотей, які принесла руйнування і смерть по всій Японії.

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