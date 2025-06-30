Водії, які загубили або пошкодили техпаспорт, тепер можуть замінити його онлайн.

У державному застосунку "Дія" додали нову послугу для водіїв - заміну техпаспорта онлайн. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Якщо ви загубили техпаспорт, пошкодили його, змінили номерні знаки чи просто хочете перейти на цифровий формат - усе можна зробити онлайн у "Дії". Швидко, зручно, без зайвого стресу", - зазначив міністр.

Для того, щоб скористатися послугою необхідно через застосунок "Дія" перейти в розділ "Сервіси", "Водієві", "Заміна техпаспорта". Наступним кроком потрібно підписати заяву та вказати зручний спосіб доставки - відділення або кур’єр "Укрпошти". У Мінцифри додали, що оплатити послугу потрібно протягом 24 годин.

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Послуга доступна, якщо:

вам 18 або більше років;

у "Дії" є податковий номер (РНОКПП);

маєте біометричний документ у "Дії" (паспорт або посвідку);

ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.

"Дія" - останні новини

У травні стало відомо, що на державному порталі "Дія" знову стали доступні послуги зняття та зміни місця проживання. Щоб скористатися послугою на порталі, потрібно лише кілька хвилин.

Раніше повідомлялося, що на порталі "Дія" розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, щоб кожен постраждалий українець отримав компенсацію за фізичний та моральний біль через злочини Росії проти України.

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