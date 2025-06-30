Дослідницька група спочатку відсканувала череп жінки і створила 3D-друковану репродукцію.

Дослідники та художники створили вражаючу реконструкцію обличчя жінки кам'яного віку, яка жила приблизно 10 500 років тому на території сучасної Бельгії. Про це пише Live Science.

Зазначається, що докладне зображення доісторичної мисливиці-збирачки, відомої як "жінка Марго", ґрунтується на різних наукових даних, зокрема на рештках її скелета та стародавній ДНК.

Реконструкція, яка була створена в рамках міждисциплінарного проєкту університету Regional Outlook on Ancient Migration (ROAM) у співпраці з голландськими художниками і братами-близнюками Адрі та Альфонсом Кеннісами, розкриває інтригуючий набір рис.

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Важливо, що дослідження засвідчили, що в мисливиці-збирачки, імовірно, були блакитні або світлі очі і дивовижний "середнього тону" колір шкіри, повідомила керівник проєкту Ізабель Де Гроот, професор кафедри археології Гентського університету. Цей тон шкіри, мабуть, трохи світліший, ніж у більшості інших західноєвропейських людей з періоду мезоліту (або середнього кам'яного віку), яких вчені вивчали досі.

За її словами, порівняння її з іншими людьми, які жили приблизно в той самий період часу, такими як культова Чеддерська людина з Англії, виявляє цю "тонку, але важливу" відмінність, що підкреслює варіації, які вже були присутні в постльодовиковій Західній Європі:

"Пігментація шкіри жінки з Марго вказує на більшу складність пігментації шкіри в цих популяціях і на те, що вона була більш неоднорідною, ніж вважалося раніше".

Вважається, що Чеддерська людина належала до тієї ж західноєвропейської популяції мисливців-збирачів, що й жінка з Марго. Попередні дослідження припускали, що у неї також були блакитні очі, хоча колір її шкіри, як вважають, був трохи темнішим. Інші члени цієї популяції мисливців-збирачів мали схоже поєднання темної шкіри і світлих очей.

Цікаво, що рештки жінки-мисливиці-збирачки вперше було виявлено 1988 року під час розкопок печери Марго біля Дінана в бельгійському регіоні долини річки Маас. На той час методи генетичного аналізу, які лягли в основу нової реконструкції, були недоступні.

Де Гроот заявила, що дослідницька група спочатку відсканувала череп жінки і створила 3D-друковану репродукцію. Потім брати Кенніс використовували цю друковану версію для моделювання м'язів і шкіри голови. Вони зробили це, використовуючи анатомічні стандарти для цього регіону, беручи до уваги вік жінки. Ґрунтуючись на особливостях її черепа, дослідники підрахували, що на момент смерті їй було від 35 до 60 років.

Потім група визначила її потенційний колір очей і колір шкіри, використовуючи давню ДНК, витягнуту з частин її черепа. Вони також врахували вплив засмаги, щоб відтворити колір її шкіри, враховуючи, що вона, ймовірно, вела рухливий спосіб життя на відкритому повітрі.

Зазначається, що хоча такі реконструкції обличчя можуть надати захопливе вікно в далеке минуле, деякі елементи відкриті для інтерпретації. Де Гроот сказала:

"Справжній тон шкіри та колір очей важко розрізнити. У стародавній ДНК немає точної відповіді".

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