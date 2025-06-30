Законопроєкт щодо виборів можна підготувати за декілька місяців, зазначив Веніславський.

Робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участі представників ЦВК та міжнародних партнерів. Про це розповів Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в етері на Radio NV.

"В будь-якому випадку, по завершенню режиму воєнного стану, ми стикнемося з низкою таких ситуацій, повʼязаних з виборчим процесом, яких у мирний час в принципі не існувало. Стоїть завдання зробити вибори, які максимально відповідатимуть міжнародним стандартам в умовах, коли ще повністю вся безпекова ситуація не буде відповідати довоєнним умовам. І забезпечити участь якомога ширшого кола громадян України, які мають право голосу", - сказав Веніславський.

Він додав, що крім безпеки, також є проблема того, що мільйони громадян Україна наразі перебувають за кордоном.

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"За виборчим кодексом України організувати вибори за кордоном ми можемо на території дипломатичних представництв і консульських установ. А враховуючи ту кількість громадян України, які є за кордоном, зробити це неможливо. Тому і це питання потрібно буде врегульовувати. Можливо, як були приклади з практики, на якихось стадіонах чи концертних залах. Дуже багато проблем, які зараз обговорюються. Тому говорити, що цей законопроєкт вже напрацьований - ще передчасно. Концептуальні певні речі вже напрацьовані", - зауважив Веніславський.

На запитання, скільки часу необхідно для підготовки цього законопроєкту, та чи вистачить Комітету пів року, нардеп відповів:

"Я думаю, його можна підготувати і швидше. Це пару місяців і ми можемо його підготувати, внести на розгляд залу. Головне - це всі ці питання вирішити. Аби не було потім жодних підстав ні в кого сумніватися в легітимності новообраних органів влади України".

Вибори в Україні: важливі новини

Напередодні спікер Руслан Стефанчук розповів, що в Раді розробляють спеціальний закон, за яким пройдуть перші повоєнні вибори в Україні. Серед викликів, за словами Стефанчука, є зокрема питання участі у виборах військовослужбовців, біженців. А також чи варто розвести парламентські, президентські та місцеві вибори в часі.

Раніше КМІС провів опитування серед українців щодо проведення виборів в Україні. Так 71% українців не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки. Вони вважають, що вибори мають відбутися після укладання остаточної мирної угоди і завершення війни.

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