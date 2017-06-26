На Кіпрі археологи "відкрили" рідкісну мозаїку із зображенням перегонів на колісницях (фото)

Археологі виявили на Кіпрі чергову мозаїку, що належить до IV століття нашої ери, на якій зображені гонки на колісницях, популярні в Стародавній Греції і Римської імперії.

Відкриття було зроблено 1938 році на території села Акакі, неподалік від столиці Кіпру Нікосії, однак тільки в минулому році дослідники почали вивчати мозаїчну підлогу.

Читайте такожДерев'яний палець дочки священника: у Єгипті знайшли найстаріший протез

Мозаїка є одним із семи відомих мозаїчних підлог у світі, що зображують перегони на колісницях.