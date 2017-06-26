На Кіпрі археологи "відкрили" рідкісну мозаїку із зображенням перегонів на колісницях (фото)
15:09, 26 червня 2017Наука та IT
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Відкриття було зроблено на території села Акакі, неподалік від столиці Кіпру.
Археолог розпорошує воду на мозаїку із зображенням давніх колісниць в селі Акакі / REUTERS
Археологі виявили на Кіпрі чергову мозаїку, що належить до IV століття нашої ери, на якій зображені гонки на колісницях, популярні в Стародавній Греції і Римської імперії.
Відкриття було зроблено 1938 році на території села Акакі, неподалік від столиці Кіпру Нікосії, однак тільки в минулому році дослідники почали вивчати мозаїчну підлогу.
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Мозаїка є одним із семи відомих мозаїчних підлог у світі, що зображують перегони на колісницях.
REUTERS
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