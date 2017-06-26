На Кіпрі археологи "відкрили" рідкісну мозаїку із зображенням перегонів на колісницях (фото)

15:09, 26 червня 2017
Наука та IT
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Відкриття було зроблено на території села Акакі, неподалік від столиці Кіпру.

REUTERS

Археологі виявили на Кіпрі чергову мозаїку, що належить до IV століття нашої ери, на якій зображені гонки на колісницях, популярні в Стародавній Греції і Римської імперії.

Відкриття було зроблено 1938 році на території села Акакі, неподалік від столиці Кіпру Нікосії, однак тільки в минулому році дослідники почали вивчати мозаїчну підлогу.

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Мозаїка є одним із семи відомих мозаїчних підлог у світі, що зображують перегони на колісницях.

REUTERS

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Теги: #Кіпр#мозаїка