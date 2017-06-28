Через вчорашню кібератаку досі не працює головний сервер аеропорту "Бориспіль".

Про це заявив перший заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, аеропорт про час польотів інформує пасажирів у ручному режимі. Центральне табло оновлюється в ручному режимі через 15 хвилин.

Крім того, як повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook, он-лайн трансляція табло доступна за посиланням в Youtu.

«Шановні пасажири! Он-лайн трансляція табло аеропорту доступна за посиланням https://youtu.be/gYeRQOL4jgs», - йдеться в дописі.

Повідомляється, що інші служби працюють у штатному режимі. Затримки рейсів немає.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і низка інших великих підприємств.