Генетики знайшли нащадків біблійного народу на території сучасного Лівану

Генетики виявили нащадків жителів легендарного біблійного Ханаану, населення якого вважалося знищеним.

Виявилося, що нащадки ханаанців живуть на території сучасного Лівану, хоча в Біблії повідомлялося, що весь народ "винищили мечем", пише Новое время з посиланням на Science Alert .

Генетичний аналіз 4000-літніх людських останків, ідентифікованих як ханаанці, показав: малоймовірно, що стародавнє населення було повністю знищено. Таким чином, з'явилися нові дані про давню історію народів Близького Сходу.

Вчені вважають, що ханаанці поєднували в собі гени місцевих фермерів, які жили на Близькому Сході з часів неоліту, і мігрантів зі сходу, які прибули в регіон приблизно п'ять тисяч років тому. Сучасні ліванці є прямими нащадками ханаанців. Втім, з генетичної точки зору вони не є "чистими" ханаанцями, оскільки приблизно три тисячі років тому вони змішалися з сторонніми народами.

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"Це був приємний сюрприз, що у нас з'явилася можливість отримувати і аналізувати ДНК з 4000-річних людських останків, знайдених в гарячому середовищі, яке не дуже добре зберігає ДНК. Ми подолали цю проблему шляхом взяття проб з дуже жорсткої кістки черепа з високою щільністю давньої ДНК ", - розповів провідний дослідник Марк Хабер з Інституту Сангера в Кембриджі.

Відзначається, що нове відкриття дозволить виявити інші сліди цього маловивченого біблійного народу, і розкрити поки невідомі деталі з їх історії.