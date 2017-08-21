У Вінниці знайшли німецький сейф часів Другої світової війни - думають, як відкрити (фото)

Металевий предмет, знайдений 20 серпня на вулиці Магістратській у Вінниці, насправді виявився німецьким сейфом часів Другої світової війни. Про це заявила Ольга Грабовська, завідувач сектору археології Вінницького обласного краєзнавчого музею, передає Vежа.

"Це справді німейький сейф – на ньому видно три замки із шифром, на яких німецькі написи. Наразі ми навіть не здогадуємося, що там може бути всередині, потрібно відкривати", - розповіла вона.

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Наразі сейф привезли на задній двір Вінницького обласного краєзнавчого музею – знахідку везли вантажівкою, адже її вага – близько 500 кілограмів. Разом із сейфом у котловані знайшли також кераміку із зображенням "Зірки Давида" та кілька срібних німецьких монет. Знахідку охороняє поліція.

Відкрити сейф у "штатний" спосіб не вийде – час зробив свою справу, метал дуже оксислився, тому будуть застосовувати спеціальні інструменти, щоб мінімально пошкодити його.

Предмет увесь покритий іржею та землею: спочатку його мають максимально ретельно почистити й потім взятися до відкриття. На дверцятах сейфу видно три шифрозамки зі збереженими літерами.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Чернігові під час дослідницьких розкопок на території давньоруського Дитинця археологи виявили рідкісну знахідку – піч для випалювання вапна.