В Україні з'явилася нова соцмережа
19:56, 06 вересня 2017Наука та IT
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Woolik - це зручна українська соціальна мережа, запевняють розробники.
Українська стала базовою мовою проекту / Скріншот
В Україні з'явилася нова соціальна мережа Woolik. Про це повідомили розробники проекту.
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"Місія Woolik - створити в Україні сучасну, естетично приємну, швидку і зручну соцмережу для ефективної комунікації між людьми по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над створенням соцмережі працювали розробники з різних країн.
Як повідомляв УНІАН, українська соцмережа Ukrainians, яка була покликана стати альтернативою забороненому ВКонтакте, припиняє своє існування.
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