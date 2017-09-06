В Україні з'явилася нова соцмережа

В Україні з'явилася нова соціальна мережа Woolik. Про це повідомили розробники проекту.

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"Місія Woolik - створити в Україні сучасну, естетично приємну, швидку і зручну соцмережу для ефективної комунікації між людьми по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над створенням соцмережі працювали розробники з різних країн.

Як повідомляв УНІАН, українська соцмережа Ukrainians, яка була покликана стати альтернативою забороненому ВКонтакте, припиняє своє існування.