У США говорять про зміну розрахунків війни, якщо Україна отримає більше зброї.

У майбутньому Україна може отримати "грізне і потужне" озброєння, яке мають США і яке ще не використовується в Україні. Про це сказав посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції, пише РБК-Україна.

За словами Вітакера, США мають озброєння, яке може завдати "серйозної шкоди, в будь-якому місці та в будь-який час, який буде обрано". За його словами, таке озброєння може бути поставлене Україні:

"Деяке з нього може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це може змінити калькуляцію".

Він також сказав, шо наразі той момент, коли російський диктатор Володимир Путін ще не вирішив, що настав час для переговорів. Він також додав, що російський Путін "не може продемонструвати слабкість, хоча насправді дуже слабкий".

Передача ракет Tomahawk Україні - що відомо

Нагадаємо, що останнім часом точаться розмови про передання Україні ракет Tomahawk. Зокрема, президент України Володимир розповів, що не отримував відмови від президента США Дональда Трампа щодо перспективи продажу Україні цих ракет.

Однак на думку експертів у США немає великого запасу ракет Tomahawk, . Серед аналітиків поширеною є думка, що станом на 2020 рік запаси ракет Tomahawk у США складали лише близько 4000 одиниць.

