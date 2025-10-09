Дві українські ракети влучили в ціль, ще одна впала за 100 м. Кратери, які залишились на місці влучань, говорять про потужність цієї зброї.

Під час атаки на базу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ на півночі тимчасово окупованого Криму, українські сили застосували три крилаті ракети "Фламінго".

Як написало німецьке видання Welt, ці нові далекобійні ракети виробляє компанія Fire Point, яка раніше випускала близько 30 одиниць на місяць, а тепер збільшила виробництво до 50 ракет щомісяця. У перспективі цей показник може зрости до 200 ракет на місяць.

Як повідомляє Welt, нині на озброєнні української армії, ймовірно, вже перебувають десятки, а можливо, й понад сотня ракет "Фламінго". Є також окремі повідомлення про їхнє бойове застосування - імовірно, в межах випробувань.

Зокрема, під час удару по базі ФСБ РФ дві ракети влучили в ціль, а ще одна впала приблизно за 100 м від об’єкта, повідомив експерт із ракетних систем Університету Осло Фабіан Гоффман. За його словами, вибухи утворили кратери діаметром до 15 метрів, що свідчить про потужність цих боєприпасів, яка частково компенсує поки що недостатню точність.

Ракети Фламінго

Сьогодні президент Володимир Зеленський розповів про успіхи української зброї. Зокрема, він підтвердив, що ЗСУ вже застосували пару "Нептун" та "Фламінго" для ударів по ворожих об'єктах.

"Було застосування пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - сказав глава держави.

