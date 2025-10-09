Продовжують дорожчати також золото, платина та паладій.

Ціни на срібло досягли рекордного рівня, чому сприяло збільшення попиту серед інвесторів та дефіцит пропозиції. Крім того, стрімке цінове раллі продовжили й інші дорогоцінні метали, пише Reuters.

Срібло подорожчало на 1,6% до 49,65 доларів за унцію, або 1,6 доларів за грам. Загалом цього року метал подорожчав на понад 70%.

Аналітики відзначають, що це зростання не базується на спекулятивному інтересі, а має досить міцні фундаментальні основи.

Геополітичні ризики, включаючи кризу на Близькому Сході та війну в Україні, а також активні закупівлі золота центральними банками, приплив коштів у біржові інвестиційні фонди, очікування зниження ставок в США та економічна невизначеність, пов'язана з митами, сприяли зростанню цін на усі банківські метали: золото, срібло, платину та паладій.

Наразі зростання цін на дорогоцінні метали може сповільнитися через дипломатичний прорив у Газі, де між Ізраїлем і Хамасом було досягнуто угоди про припинення вогню. Це зменшує ризики, проте загальний тренд залишається незмінним, кажуть аналітики, тож шлях до нових історичних максимумів все ще відкритий.

За даними аналітичного порталу Trading Economics, станом на 15:12 за київським часом, срібло досягло позначки вище 49,7 долара за тройську унцію. Цьому тренду, за даними аналітиків, сприяє посилення політичної та економічної невизначеності та попит на безпечні активи.

Інвестори зокрема продовжують оцінювати наслідки шатдауну в США, нової політичної нестабільності у Франції та змін у керівництві Японії.

Ціни на срібло також підкріплені сильним промисловим попитом з боку секторів сонячної енергетики та електроніки. При цьому Інститут срібла прогнозує глобальний дефіцит пропозиції у 2025 році п'ятий рік поспіль.

Днями золото вперше перевищило позначку в 4000 доларів за унцію на тлі шатдауну в США. Цьогоріч метал подорожчав більш ніж на 50%. За 1 грам золота давали 129,89 долара.

При цьому українці навряд чи можуть заробити на рекордному подорожчанні дорогоцінних металів, оскільки в Україні зараз доступні в продажу здебільшого ювелірні вироби. Формули ціноутворення на них та на монетарний метал у злитках сильно відрізняються.

