Наразі політичної волі для отримання доступу до усієї суми російських активів немає.

Якщо Європа погодиться надати Києву "репараційний кредит" з заморожених російських активів, сума якого, за даними західних ЗМІ, може скласти близько 140 мільярдів євро, Україна хоче використати ці кошти, у першу чергу, для фінансування оборонних потреб, відновлення енергетичної інфраструктури та для виплат компенсацій постраждалим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра під час круглого столу в УНІАН на тему: "Арештовані активи рф: міжнародні правові підстави та перспективи використання на користь України".

Вона наголосила, що на даний момент ініціатива "репараційного кредиту" - неостаточне рішенням, проте вона дуже допоможе Україні у 2026 році.

"Це практичний механізм тут і зараз, він дає нам змогу фінансувати критичні оборонні потреби, поки триває війна. Також це про майбутні компенсації для українців та всіх, хто постраждав. Адже Україна займає позицію, що частина "репараційного кредиту" має йти на військові потреби, на закупівлю зброї. Але частина має також забезпечити відновлення енергоінфраструктури і також виплати компенсацій постраждалим", - сказала заступниця керівника ОПУ.

За її словами, наразі створюється правова база для виплати цих компенсацій. Очікується, що компенсаційна комісія запрацює не раніше 2027 року. Вона зазначила, що 16 грудня у Гаазі буде підписання погодження конвенції Ради Європи про створення компенсаційної комісії, але шлях до її формального запуску ще триватиме.

"Україна повинна мати автономію у визначенні цільового використання цих коштів, адже ми краще знаємо потреби фронту. Частину коштів слід зарезервувати під компенсаційний механізм, щоб створити фінансову подушку для виплати постраждалим", - сказала Мудра.

На її думку, найближчим часом має бути розроблена поетапна модель використання активів, а також фіналізовані усі юридичні, економічні та політичні аспекти цього кредиту.

"Теж не маловажливим є залучення інших країн поза межами ЄС: Канада, Японія, Британія, Австралія, Швейцарія", - відмітила спікерка.

Вона наголосила, що це не репарації чи компенсації в класичному розумінні норм міжнародного права, але це важливий крок у цьому напрямку.

"Ми формуємо юридичний інструмент для того, щоб потім можна було змусити Росію виплатити компенсацію. Це буде як примусове виконання Росією свого обов’язку виплатити репарації за рахунок усього тіла російських активів", - додала Мудра.

6 жовтня стало відомо, що Єврокомісія представила план, за яким дозволяється урядам країн ЄС використовувати до 185 млрд євро (216,76 млрд доларів) - більшу частину з 210 млрд євро російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі.

Раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево завляв, що конфіскація російських активів із бельгійських банків поставить під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

У свою чергу верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що Росія не має отримати своїх заморожених в Євросоюзі активів навіть якщо буде досягнуто припинення вогню в Україні.

