Очікується, що в сезоні 2025-26 років світове виробництво рису досягне рекорду.

Базова ціна на рис в Азії впала до найнижчого рівня за останнє десятиліття. Ця ситуація призведе до зниження витрат на продукти для домогосподарств і країн, залежних від імпорту.

Видання Bloomberg пише, що, за даними Тайської асоціації експортерів рису, оптові ціни на тайський білий рис з 5% ушкоджень впали на 1,9% до 355 доларів за тонну - мінімума з 30 вересня 2015 року.

Хоча експортні ціни не відразу відображаються на роздрібних, але дешевші поставки з провідних країн-виробників, таких як Таїланд, можуть призвести до здешевлення рису, який є основним продуктом для Азії, Африки та деяких частин Близького Сходу. Він має життєво важливе значення для мільярдів людей і становить 50% раціону багатьох жителів Південно-Східної Азії.

Ціни на рис, які 2024 року піднялися до 15-річного максимуму через високий попит і побоювання щодо поставок, поступово знижуються в міру поліпшення прогнозів щодо врожаю. За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, у сезоні 2025-26 років світове виробництво рису, як очікується, досягне рекордних 556,4 мільйона тонн, що призведе до збільшення запасів.

Крім того, покращують перспективи врожаю цього сезону і мусонні дощі в Індії - найбільшому експортері рису у світі. Це може збільшити світовий профіцит і призвести до зростання експорту з цієї країни. Нью-Делі раніше скасував експортні обмеження на цей продукт, щоб запобігти надлишку на внутрішньому ринку.

За даними ООН, у вересні світові ціни на м'ясо досягли максимального значення, тоді як цукор, навпаки, подешевшав до мінімуму за майже п'ять років.

Так, минулого місяця індекс цін на м'ясо зріс порівняно із серпнем на 0,7%, встановивши тим самим новий рекорд. Котирування на яловичину та баранину зросли, що спричинено зокрема високим попитом у США на тлі обмеженої внутрішньої пропозиції.

Водночас індекс цін на цукор досяг найнижчого рівня з березня 2021 року.

