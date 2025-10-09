Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,21 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 10 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,53 грн/дол., а євро - 48,19/48,22 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 9 жовтня подорожчав на 15 копійок і складає 41,65 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 11 копійок і складає 41,66 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 5 копійок і складає 48,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,88 гривні за євро.

