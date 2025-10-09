Розробники обіцяють не тільки графічні поліпшення, а й серйозний технічний апгрейд.

Видавництво THQ Nordic оголосило, що перевидання фентезійної рольової фентезійної гри Sacred 2: Fallen Angel надійде в продаж 11 листопада. Вартість оновленої версії складе 20 доларів на ПК і $30 на консолях PlayStation 5 і Xbox Series.

У ремастері розробники поліпшили бойову систему, додали сучасний інтерфейс, текстури високої роздільної здатності і повну підтримку геймпадів. Також у поліпшену версію увійшли всі доповнення та виправлення від спільноти.

Примітно, що ПК-версія ремастера Sacred 2: Fallen Angel отримає онлайн-режим, тоді як на консолях буде тільки одиночний режим.

Відео дня

"Відчув себе таким старим, коли побачив анонс", – звучить найзалайканніший коментар на YouTube під анонсуючим роликом, який демонструє знайомі локації в значно поліпшеному візуальному оформленні.

Сюжет Sacred 2 розгортається у світі, що стоїть на краю загибелі. Т-Енергія – таємниче джерело сили, яке колись принесло процвітання Анкарії, вийшло з-під контролю і почало руйнувати баланс сил. Гравець обирає одного з шести героїв – від світлого Серафима до похмурого Інквізитора – і вирішує, піде він шляхом Світла чи Темряви.

Оригінальна Sacred 2 вийшла 2008 року. На заході гра особливої популярності не здобула, зокрема через те, що вийшла одночасно з Fallout 3, а ось в Україні та країнах СНД навколо неї утворився справжній культ. У Steam доступне Gold-видання екшен-RPG.

Раніше УНІАН розповідав, що рольова гра Neverwinter Nights отримала сюжетне доповнення через 23 роки після релізу. Розробкою займався фанат, але випущено DLC як офіційне.

Вас також можуть зацікавити новини: