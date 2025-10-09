Теоретично в зону загрози потрапляють міста Запоріжжя, Харків, Херсон, Суми та інші.

Російські "дрони-ждуни" стають загрозою не лише для військової логістики у ближній прифронтовій зоні. Тепер вони загрожують і цивільному транспорту у десятках кілометрів від фронту. Про це у своєму телеграм попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Будьте пильні, особливо вночі та у тумані. Присмугові шляхопроводи і не тільки. Не нове на фронті явище, але глибина проникнення нерідко більша, ніж проходять стежки, котрими на позиції дістаються піхота та пілоти", – написав він.

За словами "Мадяра", російські дроні, що сидять на узбіччі в засідці, чекаючи на появу української техніки, є щоденним явищем у зоні 10-15 км від лінії бойового зіткнення. А от на глибині 20-40 км такий "ждун" є несподіванкою, особливо для цивільного населення.

"Тут не про способи їх знищення. Ми працюємо усіма підручними засобами, від обставин: скидом, дроном фпв чи стрілкотнею. Тут про БУДЬТЕ ПИЛЬНІ", – пояснив сенс свого повідомленняя командувач СБС.

Війна в Україні: загроза від дронів

Як писав УНІАН, російські "Шахеди" почали полювати на локомотиви української залізниці. Відомий фахівець із систем зв'язку та РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що за відсутності контрзаходів росіяни можуть завдати значної шкоди українській залізниці.

Його колега Анатолій Храпчинський закликав створити комплексну систему протидії російським дронам, не обмежуючись спробами захистити окремі об’єкти.

