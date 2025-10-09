У США прискореними темпами заміняють ATACMS на нову балістику

Стало відомо, як США пришвидшили випуск нової балістичної зброї.

Американська збройна компанія Lockheed Martin планує щорічно випускати до 400 новітніх балістичних ракет Precision Strike Missile (PrSM). Про це повідомив портал Мілітарний.

З липня поточного року у США запустили великосерійне виробництво та розгортання новий ракет на бойове чергування. За даними виробника, поступово нові ракети замінять ракети ATACMS, які знімаються з озброєння.

Для збільшення випуску ракет використовується автоматизація виробничих процесів та автоматизований контроль якості на основі сучасних технологій.

Про те, що Пентагон вирішив закупити ракети PrSM стало відомо наприкінці березня. Тоді відомство підписало контракт на постачання великої партії ракет PrSM у основній версії Increment 1 на суму 4,9 мільярда доларів. Закупівлі новітніх балістичних ракет заплановані у період з 2025 по 2029 рік. У межах угоди Армія США планує отримати 1296 ракет PrSM.

"Окрім закупівлі ракет у версії Increment 1, які здатні уражати виключно нерухомі цілі, військові США також замовили 10 ракет PrSM Increment 2, що оснащені головкою самонаведення для ураження рухомих цілей", - йдеться у статті.

Замовлення ракет PrSM для Армії США відбувається вже не перший рік. Так, у період з 2023 по 2025 рік було укладено контракт на 282 ракети.

Автори зазначили, що вже підтверджено здатність балістичної ракети PrSM уражати цілі на відстані до 500 км. А розрахункова дальність становить 650 км. Це значно перевищує характеристики ракет ATACMS, які нині перебувають на озброєнні.

Нагадаємо, що Пентагон закликав виробників ракет значно прискорити темпи виробництва – подвоївши, або навіть вчетверо прискоривши їх. Військові навіть запропонували виробникам залучати приватний капітал або ж видавати ліценції на виробництво зброї стороннім компаніям. Повідомлялося, що Пентагон хоче мати значний запас ракет на випадок можливого конфлікту з Китаєм.

