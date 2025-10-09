Депутати Європарламенту засудили вторгнення російських дронів і порушення повітряного простору країн ЄС, закликавши до створення "стіни з дронів" і посилення співпраці з Україною.

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до єдиної, скоординованої відповіді Євросоюзу на гібридні загрози та провокації Росії. Документ засуджує "безрозсудні та ескалаційні дії" Москви, включно з порушенням повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також атаками дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії.

Депутати вважають, що ці дії є частиною "систематичної військової та гібридної війни Росії проти ЄС" і закликають держави-члени реагувати спільно, зокрема через створення механізму швидкого збиття повітряних загроз.

Європарламент підтримав ідею "стіни дронів" та ініціативу "Східний вартовий", заохочуючи будь-яку ініціативу, яка дозволяє ЄС та його державам-членам вживати "скоординованих, єдиних та пропорційних заходів проти всіх порушень їхнього повітряного простору, включаючи збиття повітряних загроз". Депутати наголошують на потребі посилення цивільно-військової координації і оснащення влади сучасними системами протидії безпілотникам на критичних об’єктах — аеропортах, електростанціях, транспортних вузлах.

У резолюзії йдеться:

"ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою. Депутати Європарламенту також закликають Раду та Комісію підвищити ефективність і вплив санкцій проти Росії, щоб остаточно підірвати здатність країни продовжувати вести свою жорстоку війну агресії проти України. Каральні заходи повинні поширюватися на всі держави, які сприяють діям Росії, такі як Білорусь, Іран і Північна Корея, а також виступають за санкції проти китайських компаній, що постачають товари подвійного використання та військову продукцію, необхідну для виробництва безпілотників і ракет".

Резолюція окремо підкреслює важливість посилення оборонної співпраці з Україною, особливо у сфері технологій безпілотників та контрзаходів. Європарламент закликає швидко ухвалити законодавство щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP) та спрямувати фінансування через ініціативу SAFE для навчання та технічної підтримки України.

Документ підтримали 469 депутатів, 97 проголосували проти, ще 38 утрималися.

Європа зіткнулась з гібридними атаками

Як повідомляв УНІАН, європейські лідери заявляють про "кінець миру", але їхні заяви контрастують з байдужістю США, тоді як російські дрони, саботаж і кібератаки перевіряють готовність НАТО до реальної загрози.

Місії НАТО з патрулювання повітряного простору, які ще недавно вважалися рутинними, нині дедалі частіше перетворюються на небезпечну гру на межі — з постійним ризиком ескалації. Пілоти на F-35, F-16, Gripen та Eurofighter Typhoon працюють у режимі постійної бойової готовності, реагуючи на провокативні вторгнення російських літаків у небо над країнами Альянсу.

