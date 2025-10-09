Незважаючи на труднощі із захопленням Донбасу, у РФ уже націлилися на одне з найбільших міст України.

Росія, ймовірно, намітила захоплення міста Запоріжжя своїм новим стратегічним завданням на фронті. Це випливає з доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на зустрічі з Володимиром Путіним.

"Війська угруповання "Дніпро" наступають у напрямку міста Запоріжжя. Бойові дії зараз тривають за оволодіння населеними пунктами Приморське і Степногірськ", - заявив Герасимов, розповідаючи Путіну про те, як російська армія "наступає практично на всіх напрямках".

Слід зазначити, що від нинішньої зони російського контролю на цьому напрямку (згідно з мапою Deep State) до південних околиць міста Запоріжжя - близько 22 км, а до перших кварталів багатоповерхової забудови - майже 25 км. При цьому на шляху російського наступу лежить річка Конка, яка може стати серйозною перешкодою для просування до обласного центру.

Відео дня

Також, згідно з мапою Deep State, з кінця червня, коли росіяни почали наступ на цій ділянці, і до сьогодні їм вдалося просунутися загалом на 3 км. Тобто темпи просування становили менше 1 км на місяць. За цей час вони змогли повністю оволодіти населеними пунктами Кам'янське і Плавні.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, за словами військових, російські ДРГ вже почали заскакувати в Костянтинівку. При цьому окупанти знищують місто бомбами і ракетами.

Також ми розповідали, що російське командування перекидає війська для наступу на Дніпропетровську область, де в них зараз найбільші успіхи порівняно з іншими ділянками фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: