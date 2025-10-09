За рік найбільше подорожчали яйця і фрукти.

Споживчі ціни в Україні у вересні, порівняно із серпнем, зросли на 0,3%. Що стосується зміни цін за рік, то в річному вимірі споживча інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% (проти 13,2% в серпні).

Про це повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім місяцем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні знизилися на 0,8%. Найбільше (на 11,8% та 10,6%) подешевшали фрукти та овочі. На 1,3-2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис.

Водночас на 0,7-4% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1,0%.

При цьому одяг і взуття подорожчали на 8,2%, зокрема: одяг – на 9,1%, а взуття – на 7,3%.

Послуги освіти подорожчали на 12,4%, а саме: вищої – на 16,8%, середньої – на 8,5%.

Якщо дивитися на зміну цін за рік, то порівняно з вереснем 2024 року, найбільше зросли ціни на яйця (50,9%), фрукти (30,4%), соняшникову олію (28,1%) та м'ясо і м'ясопродукти (24,8%). При цьому за рік подешевшали овочі (на 16%) та цукор (на 8,1%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік додали в ціні 19%.

Одяг і взуття знову подешевшали, порівняно з минулим роком – на 5,3%. Послуги зв'язку подорожчали на 17,1%, а охорони здоров'я – на 11,1%.

Майже однаково подорожчали послуги освіти (на 14,4%) та ресторанів і готелів (на 14,8%).

Споживчі ціни в Україні в серпні 2025 року, порівняно з липнем, знизилися на 0,2%. В річному вимірі споживча інфляція в серпні сповільнилася до 13,2% (порівняно з 14,1% в липні).

У порівнянні з попереднім місяцем в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, темпи зростання споживчих цін сповільнювалися три місяці поспіль – до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував регулятор. При цьому зниження інфляції очікується й надалі.

