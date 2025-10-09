Половина закладів освіти набрали менше сотні студентів, у Міносвіти повідомили про їх долю

У Міносвіти розповіли, як пройшла вступна кампанія.

Понад 300 державних, комунальних та приватних закладів вищої освіти набрали цього року менше однієї тисячі вступників. Про це повідомив журналістам заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, пише Освіта.ua.

Він повідомив, що усього студентів на бакалаврат під час цьогорічної вступної кампанії набирали 379 закладів вищої освіти. І лише 48 з них набрали понад тисячу першокурсників.

331 заклад отримав менше ніж 1000 вступників, з них 232 виші – менше ніж 200, а 191 – менше ніж 100 вступників. Водночас заступник міністра зазначив, що остаточні дані будуть після 20 жовтня.

Він уточнив, що основна частина державних вишів подолала поріг у тисячу студентів, а переважна більшість вишів з невисокою кількістю вступників – це приватні заклади. За словами Трофименка, після таких результатів вступної кампанії має розпочатися дискусія щодо кількості вишів та якості освіти в Україні.

"Для приватних вишів це буде відбуватись природним чином, адже коли не буде студентів, вони збанкрутують", – додав заступник міністра.

В інших закладах вищої освіти будуть проводитися перевірки якості освіти, також їм буде необхідно підтвердити ліцензування.

Стан вищої освіти в Україні

Як писав УНІАН, система вищої освіти в Україні перебуває в кризі. Відносний попит мають хіба що комп’ютерні науки, а на технічні спеціальності (за деякими виключеннями) з кожним роком поступає все менше абітурієнтів. Загалом кількість вступників зменшилася по всій Україні, за винятком західних регіонів.

Серед причин такого стану освіти – погіршення демографічної ситуацію та масовий виїзд школярів старших класів з України через війну.

