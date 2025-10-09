Перед звільненням начальник запевняв, що нічого подібного не станеться.

Житель Нью-Мексико Кевін Кантерра втратив роботу після того, як надто ефективно впорався із завданням керівництва. Його попросили інтегрувати штучний інтелект у повсякденні завдання.

Як розповідає Futurism, чоловік 17 років пропрацював в освітній IT-компанії. Коли керівництво закликало співробітників "активніше користуватися ChatGPT", він відгукнувся одним із перших.

Кантерра швидко освоїв, як правильно писати промти, та використовував чат-бота для підготовки текстів, досліджень та аналізу даних, а результат завжди ретельно редагував вручну.

Я вважав ШІ своїм напарником. Моя продуктивність була просто зашкалюючою – розповів чоловік.

Але за кілька місяців на компанію чекав "оптимізаційний поворот": його і десятки колег замінили штучним інтелектом – тим самим, яким він допоміг адаптувати під робочі процеси. Перед звільненням начальник запевняв, що побоюватися нічого і ChatGPT "не замінить людей".

Кантерра не єдиний, хто потрапив у подібну ситуацію. За даними ЗМІ, все більше IT-компаній скорочують персонал, замінюючи фахівців "розумними агентами". При цьому, нещодавнє дослідження показало, що 95% таких впроваджень обернулися хаосом і погіршенням якості роботи.

Історія Кевіна стала символом нової дилеми для працівників: освоювати ШІ та ризикувати втратити роботу чи чинити опір і відставати від прогресу, зазначили у Futurism.

Раніше ЗМІ повідомили про масові скорочення айтішників по всьому світу через ШІ. З початку року було звільнено понад 50 тисяч фахівців. Причому під ударом опинилися не тільки новачки, а й досвідчені співробітники з багаторічним досвідом роботи в Google, Microsoft і Amazon.

З моменту запуску першої версії ChatGPT наприкінці 2022 року, ШІ чат-бот постійно вдосконалювався. На початку серпня 2025-го OpenAI представила модель нового покоління - ChatGPT 5. За словами авторів, використовувати її – немов спілкуватися з кандидатом наук.

