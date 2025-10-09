Чи готові українці до територіальних поступок задля закінчення війни: результати опитування

Якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (67%) будуть проти.

Більшість жителів України виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії задля швидкого завершення війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що порівняно з травнем-початком червня 2025 року ситуація майже не змінилася. Так, 54% українців категорично проти жодних територіальних поступок (на початку літа 2025 року - 52%). Готові прийняти певні територіальні втрати - 38% (раніше було стільки ж).

Згідно з даними опитування, якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (67%) будуть проти. Готові прийняти - 24%. Порівняно з травнем-червнем ситуація практично не змінилася.

При цьому переважна більшість - 71% - відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти - лише 19%. У травні-червні 78% категорично відкидали, а були готові на такий варіант - 15%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 56% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього - 35%. Соціологи додали:

"При цьому з травня-червня знизилася готовність прийняти такий варіант - так, частка тих, хто може погодитися, знизилася з 43% до 35%. Частка тих, хто категорично проти, зросла з 48% до 56%".

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Кіма

Раніше голова Миколаївської обласної військовї адміністрації Віталій Кім заявив, що кожна війна закінчується миром чи капітуляцією.

"У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз - це станеться в діапазоні від двох місяців до року", - сказав чиновник.

