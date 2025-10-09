Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск відразу шести нових маршрутів із польського міста Вроцлава.
Як повідомляється на сайті авіакомпанії, нові рейси буде додано за такими європейськими напрямками:
- Гран-Канарія (Іспанія), з 5 грудня 2025 року;
- Катанія (Італія), з 30 березня 2026 року;
- Охрид (Північна Македонія), з 7 червня 2026 року;
- Варна (Болгарія), з 15 червня 2026 року;
- Кефлавік (Ісландія), з 16 червня 2026 року;
- Дортмунд (Німеччина), з 25 жовтня 2026 року.
Крім того, з червня 2026 року лоукостер збільшить частоту польотів за чотирма напрямками з Вроцлава:
- Барселона (Іспанія);
- Барі (Італія);
- Тирана (Албанія);
- Малага (Іспанія).
Таке розширення польотної програми стане можливим завдяки додаванню третього літака Wizz Air на вроцлавську базу з 2026 року.
Загалом це дасть змогу додати близько 500 тисяч додаткових місць на рейсах Wizz Air до/з Вроцлава.
Інші новини Wizz Air
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air оголосив про запуск ще шести нових маршрутів із Кишинева (Молдова) з грудня 2025 року.
Також угорський лоукостер вирішив розширити свою присутність у Литві, додаючи нові рейси до Вільнюса і Клайпеди.
Це сталося на тлі того, як перевізник вирішив піти з аеропорту австрійської столиці Відня через надто високі, на її думку, аеропортові збори.
