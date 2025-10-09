Також авіакомпанія додасть додатковий літак на свою вроцлавську базу.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск відразу шести нових маршрутів із польського міста Вроцлава.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, нові рейси буде додано за такими європейськими напрямками:

Гран-Канарія (Іспанія), з 5 грудня 2025 року;

Катанія (Італія), з 30 березня 2026 року;

Охрид (Північна Македонія), з 7 червня 2026 року;

Варна (Болгарія), з 15 червня 2026 року;

Кефлавік (Ісландія), з 16 червня 2026 року;

Дортмунд (Німеччина), з 25 жовтня 2026 року.

Крім того, з червня 2026 року лоукостер збільшить частоту польотів за чотирма напрямками з Вроцлава:

Таке розширення польотної програми стане можливим завдяки додаванню третього літака Wizz Air на вроцлавську базу з 2026 року.

Загалом це дасть змогу додати близько 500 тисяч додаткових місць на рейсах Wizz Air до/з Вроцлава.

Інші новини Wizz Air

Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air оголосив про запуск ще шести нових маршрутів із Кишинева (Молдова) з грудня 2025 року.

Також угорський лоукостер вирішив розширити свою присутність у Литві, додаючи нові рейси до Вільнюса і Клайпеди.

Це сталося на тлі того, як перевізник вирішив піти з аеропорту австрійської столиці Відня через надто високі, на її думку, аеропортові збори.

