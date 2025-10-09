В окупованому Луганську його фірма здає в оренду офіси структурам, які "донатять" на армію РФ.

В Одесі затримано заступника керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області, який підозрюється у веденні бізнесу на території так званої ЛНР та сплаті податків у бюджет РФ. Посадовцю інкримінують державну зраду.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, посадовець БЕБ є співзасновником підприємства, яке ще з 2013 року здійснювало діяльність у тимчасово окупованій Луганській області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначають у прокуратурі, фігурант не лише зберіг частку у цьому бізнесі, а й продовжив отримувати з нього прибуток.

За даними пресслужби, зараз підприємство працює на окупованій території, сплачує податки до бюджету РФ та фактично фінансує військову агресію проти України.

Відео дня

"На офіційному сайті компанії розміщено публікації із закликами підтримувати російських військових та посилання на ресурси для збору коштів на потреби окупаційних сил", - наголошують у прокуратурі.

Заступника керівника БЕБ в Одеській області та його спільника - бізнесмена з Дніпра, який володіє часткою у цьому ж підприємстві, затримано. Обом фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даними обласного управління СБУ, посадовець БЕБ є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на окупованій території й фінансує бюджет РФ у вигляді сплати "податків".

"У 2023 році підприємство було зареєстровано за законодавством РФ. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу. Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які "донатять" на армію РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, на спільника посадовця БЕБ записані інші 50% статутного капіталу підприємства.

Своєю чергою, у БЕБ наголошують, що підозрюваного в Одесі розкрито за сприяння нового директора бюро Олександра Цивінського. Посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що затриманий - заступник керівника БЕБ в Одеській області Олег Скупінський.

Затримання зрадників в Україні

Як писав УНІАН, взимку 2025 року стало відомо про затримання топпосадовця співробітника СБУ, який співпрацював з ФСБ РФ. Зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра. Йшлося, що для виявлення та затримання агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Спецоперація отримала назву "Щур". Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що підозрюваного цілодобово контролювали, відслідковували контакти, спілкування тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: