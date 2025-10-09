Глава держави домовився найближчим часом оговорити подальшу співпрацю між країнами під час особистої зустрічі з Бабішем.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером партії-переможниці на парламентських виборах у Чехії – Андреєм Бабішем, який відомий заявами про намір припинити допомогу Україні.

Як повідомив Зеленський у соціальні мережі Facebook, у нашій країні цінують стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час.

"Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", - наголосив президент.

Як відзначив глава держави, він привітав Бабіша із перемогою та побажав успіху.

"Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - додав Зеленський.

Окрім того, президент України поінформував Бабіша про дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Водночас, Бабіш у мережі X підтвердив розмову з Зеленським та висловив підтримку і надію на швидке припинення війни.

"Ми зустрічалися три рази у минулому, останнього разу в Києві у листопаді 2019 року. Я радий, що він вийшов на контакт зі мною та описав поточну ситуацію для мене. Я висловив нашу підтримку і бажання щодо якомога скорішого завершення війни. Ми також домовились, якщо все спрацює, що наступного року я відвідаю Україну і ми усе обговоримо особисто", - наголосив Бабіш.

Політична ситуація у Чехії

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня на парламентських виборах у Чехії перше місця зайняла партія мільярдера Бабіша ANO. Його політична сила отримала 34,66% голосів виборців. Водночас, правлячий блок Spolu прем'єра Петра Фіали отримав 23,27%.

Бабіш обіцяв припинити військову підтримку України. Зокрема, якщо його партія сформує у Чехії новий уряд, Бабіш пообіцяв припинити фінансування зброї для України і заявляв, що Україна більше від Чехії нічого не отримає.

Раніше Бабіш вже обіймав посаду прем’єра Чехії.

