Руслан Марцінків вважає, що без газу сидітимуть цілі мікрорайони.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розкрив найгірший сценарій, який може очікувати на українців цієї зими внаслідок російських ударів. Він вважає, що крім світла, можуть відключати ще й газ.

"Зима буде важка. Я маю це сказати: найгірше, що може бути, - це відключення газу. Такий сценарій імовірний - можуть відключати газ цілим мікрорайонам. Тому ситуація буде складна", - заявив міський голова в ефірі радіо "Західний полюс".

Водночас він вважає, що частина населення зможе пересидіти складний період у селах або в родичів, але не всі українці мають таку можливість.

"Проблеми з газопостачанням у державі сьогодні дуже і дуже великі, тому що ворог б'є по газовій та електричній інфраструктурі", - пояснив Марцінків.

Водночас він сподівається, що газівники зможуть оперативно розв'язувати будь-які проблеми і не буде потреби в масштабних відключеннях газу.

Удари Росії по газовій інфраструктурі України - головні новини

Росія продовжує систематично атакувати енергетичну та, зокрема, газову інфраструктуру України. Зокрема, в ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали другого за тиждень масованого удару по газових об'єктах, які забезпечують українців "блакитним паливом" в опалювальний період.

За два дні до цього ворог вдарив по газовидобувних об'єктах Харківської та Полтавської областей, застосувавши десятки ракет і дронів, не всі з яких, на щастя, долетіли до цілей.

