Російський диктатор визнав, що авіакатастрофа з пасажирським літаком сталася через роботу ППО Росії.

Російський диктатор Володимир Путін фактично визнав, що причиною катастрофи з літаком авіакомпанії Azerbaijan Airlines в Казахстані стала країна-агресор. Про це він заявив на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Таджикистані, пише ТАСС в Telegram-каналі.

За словами Путіна, причиною трагедії могли стати уламки від двох ракет, які випустила ППО Росії.

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив російський диктатор.

При цьому, він не втратив можливості перекласти вину за цей інцидент на Україну, бо буцімто ППО Росії намагалася збити українські безпілотники.

"Росія в день трагедії з літаком AZAL вела три українські безпілотники, які перетнули кордон", - зазначив російський диктатор.

Путін зазначив, що Росія згідно з домовленостями надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджан та висловив співчуття рідним загиблих.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що якщо російський диктатор Володимир Путін оголосить масштабну мобілізацію в країні, він буде втрачати рейтинги довіри серед населення. Для того, щоб виправити цю ситуацію, припускає Зеленський, йому доведеться розпочати велику війну в Європі, аби демонструвати якісь успіхи. Він додав, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що тоді відновити війну йому буде складно.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські дрони в Польщі свідчать про те, що Кремль не зацікавлений у мирі, а лише в ескалації конфлікту. Сікорський підкреслив, що безпілотники не збилися з курсу, тобто не потрапили випадково на територію однієї з країн НАТО. На його думку, після інавгурації президент США Дональд Трамп випробував всі дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні. Тому, голова МЗС Польщі вважає, що тепер треба показати силу, а потім вести діалог з Росією.

