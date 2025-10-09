Як повідомило надійне джерело, Apple використовуватиме в пристрої комбінацію титану та алюмінію.

Apple повернулася до алюмінію у свіжопредставленій серії iPhone 17 – за винятком iPhone Air, який зберіг титанову рамку. А вже наступного року вийде принципово новий айфон, який запозичить найкраще з обох світів.

Йдеться про перший iPhone з гнучким екраном. Ресурс 9to5Mac із посиланням на аналітика Джеффа Пу повідомив, що Apple використовуватиме в пристрої комбінацію титану та алюмінію. Джерело описує пристрій як "два iPhone Air, розташованих пліч-о-пліч".

Аналітик не розкрив додаткових подробиць про конструкцію: або це буде єдиний каркас із гібридного сплаву, або титан і алюміній застосують окремо в різних частинах корпусу. Не виключено, що важчий і міцніший титан піде на елементи рамки, а більш легкий алюміній – на інші частини пристрою, щоб знизити загальну вагу гаджета.

Відео дня

Наразі титан Apple використовує тільки в iPhone Air. Хоча він також використовувався в iPhone 15 і iPhone 16 Pro, цього року Apple перейшла на алюміній, щоб поліпшити розсіювання тепла, забезпечуючи стабільнішу роботу за високих навантажень.

Як повідомлялося раніше, складаний iPhone стане частиною серії iPhone 18. Серед ключових особливостей – гнучкий дисплей без видимої складки, Touch ID замість Face ID і чотири камери. Форм-фактор iPhone Fold буде книжковим, у дусі Galaxy Z Fold, даючи змогу володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає гнучкого девайса. Тим часом конкуренти з Samsung цього року готуються випустити свій перший телефон, що складається втричі.

Раніше надходила інформація, що починаючи з 2026 року Apple планує розділити реліз нових iPhone. Pro-моделі та складаний Айфон вийдуть за стандартним розкладом у вересні 2026 року, а базові iPhone 18 з'являться вже навесні 2027-го.

Вас також можуть зацікавити новини: