Раніше призначений нічний домашній арешт замінили особистим зобовʼязанням.

Обвинуваченим у нападі на ексвійськового нардепу Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку змінили запобіжні заходи з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання строком на два місяці. Таке рішення прийняв Шевченківський райсуд Дніпра сьогодні, 9 жовтня, повідомляє Суспільне.

Обвинувачені доєдналися до судового засідання у режимі онлайн.

В жовтні розпочалось засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Наступне засідання у цій справі призначено на 10 листопада.

Деталі інциденту

Як повідомляв УНІАН, у травні суд змінив нардепу Тищенку запобіжний захід, призначивши замість цілодобового домашнього арешту нічний домашній арешт (з 21:00 до 06:00).

Тищенка та Писаренка обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Згідно з матеріалами справи, 20 червня 2024 року в Дніпрі стався конфлікт за участі нардепа Тищенка та колишнього військового. Група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавили волі 33-річного Мазоху, який перебував на вулиці з маленькою дитиною. Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України звинувачується у незаконному позбавленні волі потерпілого.

У соцмережах було поширено відео, на якому люди в одязі кольору хакі та балаклавах затримують чоловіка у цивільному. За даними поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Крім того, з'явилося відео з початком конфлікту, на якому був присутній Тищенко.

Водночас Тищенко звинуватив 33-річного колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму".

25 червня 2024 р. Печерський суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував стосовно Тищенка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

