У разі підозри у злочинах проти національної безпеки чи військових злочинах виплати зупиняються.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує виплати для звільнених з полону військовослужбовців, що потребують тривалого лікування. Українські військові отримуватимуть щомісяця 50 тисяч гривень.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Ради, йдеться про закон щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування (№13627). Документ встановлює щомісячну додаткову виплату в 50 тис. грн, яка діє протягом всього часу безперервного лікування.

"У разі підозри у злочинах проти національної безпеки чи військових злочинах - виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком - скасовуються", - додали в Раді.

Відео дня

Також зауважується, що довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється протягом п’яти днів.

Зарплата військових - останні новини

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запевнила, що затримок заробітних плат військовослужбовцям у 2025 році бути не повинно, адже Кабінет міністрів має декілька джерел для фінансування цих видатків.

За її словами, Україна досягла межі власного ресурсу, який може бути спрямований на оборону. Утім, ведуться активні перемовини, зокрема з Європейською комісією про використання 6 мільярдів євро від програми ERA Loans на операційні військові видатки.

Депутат наголосила, що на виплати зарплат військовослужбовцям після 1 листопада грошей недостатньо, тож рішення Єврокомісії дозволить уникнути ризиків в останні два місяці року, коли навантаження на бюджет збільшиться.

Вас також можуть зацікавити новини: