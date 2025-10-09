Народний депутат Роман Грищук ствреджує, що за три місяці після влучання уламків "шахеда" в будинку не було проведено жоної консервації.

У Солом’янському районі Києва у житловому будинку, який раніше постраждав від російської повітряної атаки, обвалилося перекриття між квартирами .

Відповідна інформація поширюється в Telegram-каналах, і зокрема на сторінці "Інсайдер Київ".

Житловий будинок на житловому масиві Відрадний, який раніше зазнав ушкоджень від уламків російського ударного дрона "Шахед", зазнав подальших руйнувань. Зокрема, обвалилося перекриття між квартирами.

Повідомляється, що у момент руйнування перехожих біля будинку не було. На місце інциденту прибула поліція.

Місцеві мешканці зазначають, що в цьому будинку є укриття і люди продовжують туди ходити, бо іншого варіанту поблизу немає.

Як зазначає народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук у соціальній мережі Facebook, уламки "шахеда" влучили у цей будинок три місяці тому. Тоді було суттєво пошкоджено дах, а перекриття перебували в аварійному стані.

"За три місяці не проведено жодної консервації. Мешканці неодноразово просили зробити підпірки, щоб підлога не провалилася. Ні район, ні місто для цього нічого не зробили. Результат — сьогодні всі бачимо", - зазначив Грищук.

За його словами, це системна проблема всіх будинків, які постраждали від російських ударів.

"Вчасна консервація дахів, підпірка стін і перекриттів — це те, що може суттєво зменшити витрати на відбудову. І тут постає питання: це злочинна недбалість чи свідома стратегія — не консервувати будинки, дати їм кілька місяців постояти під дощем без даху? Адже тоді можна постійно збільшувати кошториси на відбудову, затягуючи процес", - відзначив Грищук.

Депутат додав, що звернувся до керівництва міста, району та військової адміністрації щодо необхідності вчасної консервації будинків.

У зв’язку з цією ситуацією УНІАН також звернувся за поясненням до столичної влади.

Відновлення пошкоджених будинків

Як повідомляв УНІАН, станом на травень 2025 року було відомо, що на відновлення 36-ти найбільш пошкоджених будинків влада Києва виділила з бюджету понад 900 млн грн. НА той момент капітально було відремонтовано 24 житлових будинки. Відновлення ще 12-ти будинків тривало.

