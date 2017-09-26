На Філіппінах знайшли тушу гігантського морського "чудовиська" (фото, відео)

Біля філіппінського міста Маасин на мілководді знайшли гігантську тушу невідомої морської тварини.

Зазначається, що визначити вид загадкової тварини не вдалося через те, що туша майже розклалася, передає Daily Mail.

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Довжина морської істоти досягала десяти метрів. Крім того, її вирішили відбуксирувати назад у море, оскільки продукти розкладання могли зашкодити місцевій екології.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня повідомлялося, що таємничу морську істоту із гострими великим циліндричним корпусом, зубами-різцями, хвостом і без очей викинуло на один з техаських пляжів після урагану "Харві".