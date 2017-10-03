Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття гравітаційних хвиль

13:08, 03 жовтня 2017
Наука та IT
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У Стокгольмі оголошені лауреати Нобелівської премії з фізики.

Гравітаційні хвилі виявили детектором LIGO / фото twitter.com/NobelPrize

У Шведській королівській академії наук оголосили, що Нобелівську премію з фізики в 2017 році присудили за вивчення та відкриття гравітаційних хвиль. Так, її отримають Райнер Вайс, Баррі Баріш і Кіп Торн.

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"Нобелівська премія з фізики присуджується за визначальний внесок у роботу LIGO і спостереження за гравітаційними хвилями", - йдеться в повідомленні.

У лютому 2016 року фізикам вдалося підтвердити існування гравітаційних хвиль, що 100 років тому передбачив Ейнштейн.

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за 2017 рік отримають американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.

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Теги: #Нобелівська премія-2017#Нобелівська премія з фізики