Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття гравітаційних хвиль

У Шведській королівській академії наук оголосили, що Нобелівську премію з фізики в 2017 році присудили за вивчення та відкриття гравітаційних хвиль. Так, її отримають Райнер Вайс, Баррі Баріш і Кіп Торн.

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"Нобелівська премія з фізики присуджується за визначальний внесок у роботу LIGO і спостереження за гравітаційними хвилями", - йдеться в повідомленні.

У лютому 2016 року фізикам вдалося підтвердити існування гравітаційних хвиль, що 100 років тому передбачив Ейнштейн.

The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves" pic.twitter.com/qjO5MmxmlZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини за 2017 рік отримають американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.