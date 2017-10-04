Винайдено швидкий метод діагностики раку - за 10 секунд (відео)
10:00, 04 жовтня 2017Наука та IT
132 0
Винахід американських науковців дозволяє за 10 секунд діагностувати рак у людини.
Винахід американських науковців дозволяє за 10 секунд діагностувати рак у людини
Команда із техаського університету створила диво-ручку, здатну відрізняти вражену раком тканину від здорової.
Винахід за допомогою краплини води збирає зразки молекул, що виділяють тканини, й аналізує їх. Система здатна розпізнати рак легенів, молочної та щитовидної залози, яєчників.
Читайте такожУчені відкрили антитіло, яке змушує імунні клітини знищувати рак
Свій винахід американці зараз хочуть запатентувати на батьківщині, а згодом - і в інших країнах світу.
Раніше онкологи зі США, Німеччини та Австрії довели, що випробувані ними вакцини проти раку безпечні й клінічно ефективні для профілактики меланоми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter