Винайдено швидкий метод діагностики раку - за 10 секунд (відео)

Команда із техаського університету створила диво-ручку, здатну відрізняти вражену раком тканину від здорової.

Винахід за допомогою краплини води збирає зразки молекул, що виділяють тканини, й аналізує їх. Система здатна розпізнати рак легенів, молочної та щитовидної залози, яєчників.

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Свій винахід американці зараз хочуть запатентувати на батьківщині, а згодом - і в інших країнах світу.

Раніше онкологи зі США, Німеччини та Австрії довели, що випробувані ними вакцини проти раку безпечні й клінічно ефективні для профілактики меланоми.