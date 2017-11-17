Tesla представила найшвидший електроспорткар (фото, відео)

Засновник Tesla Motors Ілон Маск представив повнопривідний спортивний автомобіль Tesla Roadster, передає kommersant.ru. Ця машина може розігнатися майже до 100 км/год за 1,9 сек., за 4,2 сек. - до 160 км/год, а максимальна швидкість спорткара досягає 400 км/ч.

Читайте такожМаск представив безпілотну фуру TeslaНа одній зарядці Roadster здатний проїхати до тисячі км. Маск зазначив, що всі вищезгадані характеристики - рекордні для серійного автомобіля.

Продажі нового спорткара Tesla планується почати в 2020 році, ціна базової моделі буде починатися від $200 тис.