Tesla представила найшвидший електроспорткар (фото, відео)
12:47, 17 листопада 2017Наука та IT
1258
Продажі нового спорткара Tesla планує почати в 2020 році, ціна базової моделі буде починатися від $200 тис.
На одній зарядці Roadster здатний проїхати до 1 тис. км \ Tesla
Засновник Tesla Motors Ілон Маск представив повнопривідний спортивний автомобіль Tesla Roadster, передає kommersant.ru. Ця машина може розігнатися майже до 100 км/год за 1,9 сек., за 4,2 сек. - до 160 км/год, а максимальна швидкість спорткара досягає 400 км/ч.
Читайте такожМаск представив безпілотну фуру TeslaНа одній зарядці Roadster здатний проїхати до тисячі км. Маск зазначив, що всі вищезгадані характеристики - рекордні для серійного автомобіля.
Продажі нового спорткара Tesla планується почати в 2020 році, ціна базової моделі буде починатися від $200 тис.
Продажі нового спорткара Tesla планує почати в 2020 році Tesla
Going into plaid pic.twitter.com/OUU9s7CUwI— Tesla (@Tesla) November 17, 2017
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter