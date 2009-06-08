Учені знайшли найчистіше небо на Землі

Австралійські учені знайшли місце на Землі з "найчистішими небесами", тобто регіон, найбільш придатний для будівництва там телескопів. Цим місцем виявилася Антарктика. Про це повідомляє New Scientist, а препринт статті дослідників доступний на сайті arXiv.org.

В рамках дослідження астрономи вивчали різні атмосферні параметри, такі як вологість, турбулентність і середня швидкість вітру. Ці параметри є украй важливими для наземних телескопів. Наприклад, підвищена турбулентність і сильні вітри можуть "змазувати" картинку, яку одержують апарати. Висока вологість також заважає спостереженням: частинки води в повітрі спотворюють зображення.

В результаті учені встановили, що найкращим для астрономів місцем є так зване плато Dome A в Антарктиці. Це місце виявилося сухішим, ніж вимерлий вулкан Мауна Кеа на Гавайських островах, де розташовано безліч обсерваторій. Мауна Кеа вважається одним з кращих місць на планеті для астрономів.

В даний час в регіоні Dome A працює невеликий китайський автоматичний телескоп, проте дослідники закликають будувати там потужніші інструменти для спостережень. Астрономи вважають, що Антарктика може стати єдиним місцем на Землі, звідки буде можна спостерігати інтенсивне народження зірок у віддалених галактиках.

Лента.ру