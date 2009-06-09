Apple знизив ціни на iPhone

Apple Inc. оголосив про зниження цін на свої популярні медіафони iPhone і комп`ютери Mac, щоб розширити свій ринок в умовах світової кризи, передає Reuters .

Тепер найдешевший iPhone продаватиметься за ціною $99, а не $199 за штуку, заявила компанія.

Додатковою причиною рішення Apple є посилення конкуренції на ринку медіафонів і смартфонів з появою аналогів iPhone за нижчими цінами.

Аналітики вважають, що після зниження цін продажі дешевих моделей iPhone можуть вирости вдвічі.

Apple заявив, що на сьогоднішній день було продано більше 40 мільйонів телефонів iPhone і музичних програвачів iPod Touch.

Газета.ру