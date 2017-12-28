Британські вчені попереджають: у грудні чоловіки найчастіше пропадають безвісти

У грудні чоловіки пропадають безвісти і гинуть частіше, ніж в будь-який інший місяць, встановили дослідники з Портсмутського університету у Великобританії. Дані були опубліковані у звіті на сайті університету. З грудня до лютого чоловіки вирушають на вечірки, з яких вже не повертаються, повідомляють дослідники.

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Вони розглянули 96 випадків за 2010-2015 роки, в яких чоловіки від 16 до 62 років пропадали безвісти, а пізніше були знайдені їхні трупи. В 71% випадків це були чоловіки віком до 25 років. Як з'ясувалося, 22% зникнень припадали на грудень, а всього упродовж зими зникало 53% чоловіків від загальної кількості зниклих. У період з березня до листопада кількість зниклих чоловіків різко падала і була в межах 2-7% в місяць.

Серед зниклих у грудні шестеро чоловіків відзначали Різдво на роботі з колегами, ще п'ятеро пропали безвісти в переддень Нового року або в перші години 1 січня.

74% загиблих незадовго до зникнення були помічені в нічних клубах, барах, пабах, пише "Газета.Ru".

«Всім нам відомо, що можна і не можна робити в цей час року. Але, наприклад, виставити себе дурнем на корпоративі не страшно. Куди важливіше дістатися додому в цілості й переконатися, що твоїм друзям це теж вдалося», — зазначає Геофф Ньюїс, один з авторів дослідження.

Відстань, на якому тіло було знайдено від місця, де чоловіка бачили востаннє, варіювалося від 27 м до 88 км, але в більшості випадків — 85% — становило близько 5 км.

Особливо небезпечні виявилися маршрути, що пролягають поруч з водоймами – тіла 89% загиблих були знайдені в річках і озерах.

Майже всі чоловіки, загиблі у воді, потонули — лише 2% смертей виявилися викликані переохолодженням і 5% — безпосередньо падінням. Більше половини тіл були витягнуті з річок.