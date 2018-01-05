Вчені знайшли докази зіткнення Землі з величезним астероїдом

Кратер від удару досі не виявлено, однак на нього вказали осклянілі мінерали, знайдені в геологічних відкладах від Азії до Антарктиди.

Судячи з усього, зіткнення з кілометровим астероїдом стало найбільш нещодавньою з катастроф такого масштабу, коли наш вид вже існував на Землі. Про це пише Naked Science, посилаючись на журнал Geology.

Тектити – скляні кульки, зароджені при великих тисках і температурах, пов'язаних з особливо потужними ударами метеоритів – виявляються по всьому Тихому океану. Маса деяких перевищує 20 кг, такі, мабуть, були викинуті ударом порівняно недалеко. Інші могли зробити більш довгу подорож, і розподіл їх вказує, що зіткнення сталося в районі Південно-Східної Азії, хоча ефект грандіозної катастрофи повинна була відчути вся планета.

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Вчений Аарон Кавозьє і його співавтори зазначають, що основна маса великих тектитів, що відносяться до періоду близько 800 тис. років тому, виявлена в районі Таїланду, що вказує на приблизну область зіткнення. Вчені провели аналіз трьох таких тектитів. З одного боку, їм не вдалося знайти реїдита – мінералу, який пов'язаний з деякими потужними ударними кратерами.

З іншого, вчені змогли дослідити крихітні, мікрометрові кристали циркону. Вони виявилися орієнтовані за трьома променями, що сходяться приблизно під прямим кутом, а не всі в одному напрямку. Теоретичні розрахунки (і лабораторні експерименти) показують, що саме так повинні складатися кристали циркону, який під дією ударних сил трансформувався в реїдит, а потім – знову в циркон, набувши «додаткових» напрямів.

Все це, на думку геологів, досить надійно вказує на раніше невідоме зіткнення Землі з астероїдом близько 800 тис. років тому. З іншого боку, поки не буде вирішена «загадка зниклого кратера», цей удар не можна вважати остаточно встановленим фактом. За оцінками вчених, діаметр його може складати від 50 до 100 км, і відсутність такого молодого і великого кратера дійсно бентежить.