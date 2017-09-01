До Землі наблизився гігантський астероїд - потенційно небезпечний Florence (фото, відео)

1 вересня 2017 року Florence наблизився до нашої планети на відстань 7 млн км. Це приблизно у 18 разів більше від відстані між Землею і Місяцем.

З моменту старту програми NASA, яка спрямована на виявлення і відстеження таких об'єктів, (3122) Florence став найбільшим астероїдом, який небезпечно зблизився з нами, передає Naked Science.

Незважаючи на те, що цей астероїд вважають потенційно небезпечним, загрози для Землі на теперішньому етапі немає. Можливо, вона з'явиться після 2500 року. При цьому таке зближення станеться вже через сорок років.

Якби об'єкт пролетів ближче, ніж зараз, приводів для переживань було б більше. Загрозою для земної цивілізації вважаються астероїди діаметром більше 1 км: сюди ж входить і Florence, діаметр якого становить 4,4 км

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У разі зіткнення з нашою планетою небесного тіла діаметром 1000 м, енергію удару оцінюють приблизно в 80 тис. Мт тн, кратер внаслідок цього буде мати діаметр 20 км. Такий катаклізм, можливо, призведе до мільярдів жертв. У разі падіння на Землю астероїда діаметром 5 км не уникнути глобальної зміни клімату. А 10-кілометровий астероїд майже напевно знищить всю земну цивілізацію.

Як повідомляв УНІАН, з кожним роком науковці дедалі впевненіше прогнозують ймовірність зіткнення із Землею великих небесних тіл. Нещодавно, до речі, дослідники з Чехії з'ясували, що у 2022, 2025, 2032 та 2039 роках нашій планеті загрожують уламки комети Енке.