Виробництво біопалива допоможе Україні вийти з кризи

Одним із ефективних антикризових заходів може стати виробництво біопалива в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, програма розвитку виробництва біопалива стала реальнішою після ухвалення Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива», авторами якого були представники фракції БЮТ. «Ми запускаємо механізм із початку роботи цілої галузі, яка не лише збільшить кількість нових робочих місць в Україні, але й зможе змінити структуру паливного балансу країни», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Сьогодні, за підрахунками експертів, побудовано 14 великих біодизельних заводів, загальною потужністю 300 тис. тонн біодизеля на рік. Проте більшість із них - не в робочому стані.

Як повідомляв УНІАН, днями Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива», прийнятий Верховною Радою 21 травня 2009 року.

Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

Згідно із законом, до альтернативних видів твердого палива належить: продукція та відходи сільського господарства (рослинництва й тваринництва), лісового господарства та технологічно пов’язаних із ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо; органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них; торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.