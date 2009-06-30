Виробники домовилися створити універсальну зарядку для мобілок

Найбільші світові виробники мобільних телефонів домовилися про створення універсального зарядного пристрою, який підходитиме до всіх апаратів, пише The Times. До цього часу до кожного телефону додавався зарядний пристрій, здатний працювати тільки з даною моделлю, проте з наступного року десять найбільших виробників, включаючи Apple, Motorola і Samsung, перейдуть на єдиний стандарт роз`єму для зарядки. Компанії сподіваються, що до 2012 року більшість телефонів будуть забезпечені подібним пристроєм.

Крім того, дане рішення - ще один крок в боротьбі із забрудненням навколишнього середовища, оскільки зарядні пристрої служитимуть довше.

Газета.Ru