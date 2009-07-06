На Сонці зафіксували найпотужніший за рік спалах

Російська орбітальна обсерваторія "Тесіс"на борту супутника "Коронас-Фотон" зафіксувала напередодні найпотужніший з березня 2008 року спалах на Сонці, йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії. "Спалах тривав протягом 11 хвилин.

Учені відзначають, що повільне зростання активності Сонця спостерігається з березня 2009 року, коли після надзвичайно затяжного трирічного мінімуму в північній півкулі світила почали формуватися перші області активності, що утворили так званий північний пояс, з яким протягом двох місяців були пов`язані перші цього року спалахи і викиди корональної речовини. В кінці травня сформувався південний пояс активності і магнітна конфігурація Сонця знову стала симетричною. Найбільший за рік сонячний спалах відбувся саме в південному поясі активності. При цьому активна область, де він відбувся, виникла лише два дні тому - в ніч з 3 на 4 липня. Це говорить про те, що область розвивається з незвично високою швидкістю. Про це говорять спостереження за сонячними плямами - основними індикаторами сонячної активності. "Їх кількість в області росте надзвичайно швидко: 3 липня в цій області не було жодної плями, 4 липня їх було сім, а 5 липня - вже 14. Якщо в найближчий день не буде перелому, то сьогоднішній великий спалах може виявитися не останнім", - йдеться в повідомленні.

РІА “Новости”