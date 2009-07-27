Найактивнішими накрутниками кліків виявлися в'єтнамці
На другому місці Канада, на третьому США
Найактивніше накручують рекламні бюджети шахрайськими кліками на оголошення в`єтнамці, зазначається в звіті за першу половину 2009 року, оприлюдненому компанією Anchor Intelligence. 49,7 відсотка кліків на рекламу з В`єтнаму робиться не для того, щоб ознайомитися з рекламною пропозицією, а для зменшення ефективності кампанії конкурентів.
На другому місці Канада з 28,7 відсотка шахрайських кліків, на третьому - США з 27,3 відсотка.
До десятки також входять Австралія, Єгипет, Індія, Китай, Німеччина, Велика Британія і Франція.
Anchor Intelligence ділить усі кліки на правильні й неправильні. Останні, у свою чергу, діляться на ненавмисні натиски та спроби шахрайства з кліками. У другому кварталі 2009 року частка шахрайських кліків зросла з 21,7 до 22,9 відсотка.
Результати підрахунку шахрайських кліків часто оскаржують компанії, які заробляють на пошуковій і контекстній рекламі. Коли аналітики Click Forensics в четвертому кварталі 2008 року заявили, що частка таких кліків досягла рекордних 17,1 відсотка, пошукач Google поставив під сумнів ці результати. За їх даними, реальна частка накруток становить менше 10 відсотків.