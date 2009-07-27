Найактивнішими накрутниками кліків виявлися в'єтнамці

Найактивніше накручують рекламні бюджети шахрайськими кліками на оголошення в`єтнамці, зазначається в звіті за першу половину 2009 року, оприлюдненому компанією Anchor Intelligence. 49,7 відсотка кліків на рекламу з В`єтнаму робиться не для того, щоб ознайомитися з рекламною пропозицією, а для зменшення ефективності кампанії конкурентів.

На другому місці Канада з 28,7 відсотка шахрайських кліків, на третьому - США з 27,3 відсотка.

До десятки також входять Австралія, Єгипет, Індія, Китай, Німеччина, Велика Британія і Франція.

Anchor Intelligence ділить усі кліки на правильні й неправильні. Останні, у свою чергу, діляться на ненавмисні натиски та спроби шахрайства з кліками. У другому кварталі 2009 року частка шахрайських кліків зросла з 21,7 до 22,9 відсотка.

Результати підрахунку шахрайських кліків часто оскаржують компанії, які заробляють на пошуковій і контекстній рекламі. Коли аналітики Click Forensics в четвертому кварталі 2008 року заявили, що частка таких кліків досягла рекордних 17,1 відсотка, пошукач Google поставив під сумнів ці результати. За їх даними, реальна частка накруток становить менше 10 відсотків.

Лента.ру