Завтра у Житомирі пройде VI Міжнародна науково-практична конференція "Практична космонавтика і високі технології".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

Міжнародна науково-практична конференція проводиться на базі Житомирського технологічного університету. У її роботі візьмуть участь науковці з Росії та чотирьох областей України. Конференція проводиться в рамках заходів, присвячених 100-річчю від дня народження академіка С.Корольова.

За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, в рамках ювілею "батька" космонавтики в області пройдуть й інші заходи. Так, 12 січня у Житомирі відбудеться покладання квітів до пам’ятника С.Корольову, а також заключний тур пізнавальної вікторини "Космос далекий і близький". Цього ж дня в обласному центрі підіб’ють підсумки конкурсу дитячого малюнку "Космічні фантазії".