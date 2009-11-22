Помер Костянтин Феоктистов

На 84-у році життя помер льотчик-космонавт, герой Радянського Союзу Костянтин Феоктистов, повідомляє телеканал "Вести".

Учасник війни - 16-річний розвідник - у 38 років став першим не військовим і єдиним безпартійним, а також першою людиною, яка спочатку конструювала космічні кораблі, а потім на них літала.

У 1964 році він був у складі першого групового екіпажу космічного корабля "Восток" (разом з Борисом Єгоровим і Володимиром Комаровим). Це був перший космічний політ без скафандрів.

Після космічного польоту К.Феоктистов продовжував працювати в ОКБ-1 і брав участь в розробці кораблів серій "Союз" і "Прогрес". У 1990 році він перейшов на викладацьку роботу в свою альма-матер - МДТУ імені Баумана.