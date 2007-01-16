Seagate створила найшвидший у світі жорсткий диск

Компанія Seagate заявила про створення найшвидшого в світі, за версією розробників, жорсткого диска в 2,5-дюймовому форм-факторі. Savvio 15K здатний працювати з швидкістю в 15 тисяч обертів на хвилину, а час пошуку у новинки становить 2,9 мілісекунди, повідомляється на сайті Dailytech.

Перші 2,5-дюймові жорсткі диски Savvio ндійшли в продаж 2005 року. На той час вони були найшвидшими з представлених на ринку – робоча швидкість HDD становила 10 тисяч обертів на хвилину.

Жорсткі диски Savvio 15K випускатимуться в двох варіантах, 36- і 73-гігабайтному.

Лента.ру