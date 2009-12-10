США розширюють географію боротьби з кіберзлочинами

Спецслужби США розширюють взаємодію з іноземними колегами у сфері боротьби з кіберзлочинами. Федеральне бюро розслідувань і Секретна служба США вже відкрили свої представництва, що спеціалізуються на боротьбі з кіберзлочинами, або перебувають у процесі створення таких структур, в Італії, Нідерландах, Румунії, Естонії і ще одній країні, назва якої не розкривається.

Зокрема, в Нідерландах, Румунії та Естонії були сформовані місії ФБР, які займаються боротьбою із злочинністю у галузі високих технологій. В Естонії, готується почати роботу відділення Секретної служби, яка в США не тільки відповідає за охорону перших осіб держави і високопоставлених зарубіжних гостей, а й бореться з фальшивомонетниками і кіберзлочинцями. У Римі Секретна служба США створює робочу групу, яка займатиметься тільки кібербезпекою.

Нові офіси двох американських спецслужб створюються на додачу до посад аташе з правових питань у посольствах США. Всього в штаті зарубіжних диппредставництв США 61 такий аташе.

За словами Шона Хенрі, помічника директора ФБР, який очолює відділ боротьби з кіберзлочинністю, в 2010 році він планує відрядити своїх підлеглих ще до двох або трьох країн. Які саме це будуть країни, Шон Хенрі не уточнив. При цьому він заявив, що ФБР "одержує стільки запитів" про допомогу з-за кордону, що "насправді починає розміщувати свій персонал в національних правоохоронних органах ряду держав".

Згідно з даними ФБР, у минулому фінансовому році, який закінчився в США 30 вересня, це відомство порушило близько трьохсот кримінальних справ за фактами транснаціональних кіберзлочинів, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на дані інформаційного агентство Associated Press.